民進黨總統參選人賴清德高雄競選總部29日舉辦完工謝土典禮，競總主任委員、高雄市長陳其邁率全體幹部參加祈福儀式。（洪浩軒攝）

民進黨總統參選人賴清德高雄競選總部29日舉辦完工謝土典禮，競總主任委員、高雄市長陳其邁率全體幹部參加祈福儀式。陳其邁除了要協助賴清德及高雄8位立委參選人全數當選外，他更喊出「在高雄的總統票目標要達到蔡英文總統2020年時的得票數，政黨票則至少要達到他2022年連任市長的得票率」。

賴清德高雄競選總部正式開張，總部所有幹部、綠營議員、立委參選人等29日均到場參加完工謝土儀式，日前為了爭取高雄第六選區立委提名而擦出小火花的高市議員黃捷、郭建盟、黃文益也全數到場，這也是3人在確定由黃捷參戰後首度同台，郭建盟、黃文益及選區議員紛紛表示將全力相挺黃捷當選立委。

陳其邁致詞時表示，這次總統大選高雄有3大目標，除了要協助賴清德當選總統、高雄提名的立委8席全上外，在高雄的總統得票數要達到蔡英文總統2020連任時在高雄的得票數，另外，政黨票得票率也要達到自己2022市長連任時的得票率。

陳其邁指出，競總啟用也代表選舉進入最後衝刺階段，剩下70幾天的時間，藍白的合作還在未定之天，但相信台灣人民比較關心的是，哪位是最適合帶領台灣走向穩健、和平、繁榮發展經濟的總統候選人，不管藍白合不合，賴清德絕對是最適合的總統候選人。