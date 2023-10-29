藍白整合進入政黨協商階段，民眾黨今貼出會前通知，雙方敲定在明日9點半於台北市市長官邸藝文沙龍會面，與會代表有台灣民眾黨主席柯文哲和中國國民黨主席朱立倫，雙方將針對建立「聯合政府」方式、爭取立委席次極大化、最強在野總統候選人產生方式3點討論，採公開透明方式，會後將接受舉行聯合記者會。

民眾黨指出，目前國內有高達六成民意期待2024政黨輪替，柯文哲將以具體行動回應民意，以開放胸襟、公平且透明之辦法，結合在野力量，終結「新黨國、新威權、新潮流」，開創長治久安台灣新政治。