韓國女星韓韶禧五官精緻，非常有個性的她，日前因為在臉上穿了唇環和顴骨釘，掀起熱議。沒想到大約一個月時間，她透過部落格更新近況，透露動了手術，並且去除臉上5個穿孔。

韓韶禧個性直率不做作，經常透過網路與粉絲互動，日前她曬出美照，其中有照片手臂上有大面積刺青，還在臉上穿了3個唇釘和2顴骨等，強烈時尚風格，引發討論，近日她在部落格分享，剛結束《京城怪物》的拍攝，發現從某瞬間起，就只有一個鼻孔可以呼吸，會因為鼾聲作亂感到壓力，因此趁著休假去動鼻炎手術，感嘆「雖然天氣寒冷只吸得到冰空氣，但可以用兩個鼻孔呼吸真是感謝」。

對於臉上5個穿孔，韓韶禧笑稱「引起騷動的穿洞既然嘗試過就夠了，所以現在全拔掉了」，她更直言，如果有想做的事，就會立馬去做，自身性格令人疲倦。雖然引起爭議的穿洞只維持一個月左右，不過還是有許多粉絲支持韓韶禧大方做自己喜歡的事，為她感到開心。

韓韶禧日前在臉上穿了唇環和顴骨釘，意外引發爭議。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

據悉，韓韶禧從小父母離異，由奶奶扶養長大，17歲時就帶著30萬韓元（約7千多元新台幣）到首爾打拼，邊打工邊參加演員課程，她因此嘗試過許多工作，包括酒吧、烤肉店、服飾店、玩具店等。以演員身分出道前她曾當過模特兒，當時她不避諱有抽菸、喝酒的習慣，手上還有刺青，似乎和外界期望的正面女明星形象有些落差。近年因演出《夫妻的世界》打開知名度，後來又與小鮮肉男星宋江合作《無法抗拒的他》爆紅，現在除了戲約不斷外，更成為各大時尚精品的新寵兒。

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