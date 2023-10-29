柯美蘭（左）說，大嫂有空能夠來站台當然歡迎，這是大家都知道的常理，沒什麼特別，都是家人。（陳育賢攝）

柯媽說，柯文哲要選總統，自己兒子當然要自己挺，不自己挺那要挺誰？（陳育賢攝）

民眾黨婦女委員會29日在SOGO新竹店舉辦「2023女力翻轉論壇─新竹場」講座，由於論壇邀請到柯文哲妻子、醫師陳佩琪講演，包括柯爸、柯媽、以無黨參選新竹市立委的柯文哲胞妹柯美蘭都到場聆聽，一家人也難得同框，柯媽也特別提到，一家人一定挺自家人的啊，當然是總統挺柯文哲、立委挺柯美蘭。

柯爸、柯媽、陳佩琪、柯美蘭難得同框，柯媽：當然挺自家人

今天下午擔任第2場主講人的陳佩琪，以「女力起飛，專業醫師眼中的健康風險與社會危機」為演講，講座前其受訪針對一家人中有先生要選總統、小姑要選竹市立委，今天是否就是要來力挺柯美蘭？

陳佩琪說，家人總是一家人，跟黨選舉活動不太一樣，黨有自己的選舉步調，當然她自己不是黨員，只是1個參選人的家屬，所以黨員怎麼規畫，選舉活動，現在柯美蘭就是要自己計畫自己的選舉活動。

至於會否要柯文哲來幫柯美蘭站台？陳佩琪則說，主席（柯文哲）自己要做什麼事，哪是她叫得動的，她也不是黨員，怎麼會叫得動柯文哲要做什麼，現在冬天到了，她只負責醫院，醫院會開始比較忙了，小兒科冬季感染疾病比較多。

而柯美蘭針對今天跟這麼多家人同框，民眾黨會不會也會來幫忙？柯美蘭說，都無所謂，任何人都可以來幫她站台，但爸媽年紀大了，偶爾應該會來，但不想讓父母太辛苦，爸爸的腳也不好；至於哥哥柯文哲，柯美蘭表示，他應該自己也很忙吧。

媒體另追問，哥哥自己在選，是否想請大嫂（陳佩琪）來當分身？柯美蘭說，大嫂有空當然歡迎，這是大家都知道的常理，沒什麼特別，都是家人。

此外，由於媒體人黃越綏爆料柯爸曾要柯文哲全力支持賴清德一事，柯媽何瑞英說，柯爸耳朵重聽聽不到啦，不過，「那嘸影啦（沒有的）」，那時候是民國幾年？2014年吧，當時柯文哲選上台北市長，但那時哪有想到以後要選總統。

柯媽說，現在柯文哲要選總統，自己兒子當然要自己挺，不自己挺那要挺誰？當然賴清德也不錯，絕對不能說他是不好的人，我也不會這樣講。

她表示，記得賴清德第1次來我家，那時候是夏天，台南盛產芒果，賴清德突然來，我們也很歡迎，賴清德人還好啦，也有來探望我們，我們兩個老人，就感謝感恩啦，那時候也不知道他要出來選總統，也不知道柯文哲要出來參選，後來自己也是看電視才知道。

柯媽說，後來他問柯文哲「你不是說看看而已，怎麼真的出來選？」，柯文哲回我說，大家就叫他出來選啊。

柯媽表示，那時候我也是支持蔡英文的，蔡英文出來選我也選她，哪1次不投給她，但現在蔡英文沒出來選了，當然我要投我兒子，這是應該的，兒子是自己的，不然要怎麼辦，這不是絕對照公理的，我都是照實說。