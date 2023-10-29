澳洲華裔女歌手陳芳語5歲就參加廣告拍攝，以童星身分出道，來台參加第六屆《超級星光大道》踢館賽走入大眾視野，單曲《愛你》推出後大受歡迎，近年她持續在歌手道路上前進，昨（28）日她擔任同志遊行彩虹大使，當天穿搭PO出後辣翻網友。

陳芳語受臺灣同志遊行活動邀請擔任彩虹大使，活動有多組人氣藝人上陣表演，陳芳語曬出後台照，她妝容精緻，眼皮上還有水鑽點綴，搭配薄紗上衣，一側身就透出南半球弧形，尺度相當火辣，另一張正面照陳芳語微嘟嘴唇，表情十分可愛，她特意秀出為了遊行活動做的彩虹指甲，同時也讓人注意到她上衣多處挖空，半個上圍形狀超明顯，性感造型非常吸睛。

陳芳語曬出當天穿搭。（圖／lekimberleyy Instagram）

陳芳語過去時常為同志團體發聲，也在網路節目《驚奇脫口秀》透露是雙性戀，也曾在直播節目中透露，在紐約時曾交過2任女朋友，勇敢做自己，強調「不管是男生女生，每個人都有靈魂，你為什麼會愛上一個人就是因為她的個性跟內在，不管身體出生時是怎樣，最重要的是內心。」

陳芳語日前也擔任桃園萬聖城的演唱嘉賓，當天她一身藍色蝴蝶結裝，身後背著蝴蝶翅膀看起來就像是精靈，超用心打扮獲網友誇讚：「OMG這套超美的」、「天使下凡」、「太！漂！亮！」、「唱第一首cant stop的時候煙機開下去整個好像在仙境！真的好仙好漂亮！」、「妳真的就是小精靈本人！」。