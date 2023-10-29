邱男在知名咖啡廳打手槍，嘉義地方法院簡易庭近日依公然猥褻罪，判邱男拘役20天，得易科罰金。（本報資料照）

邱姓男子日前到嘉義市知名咖啡廳翻看報載徵人啟事時，因看到報紙刊登女性性感照片，一時性慾大發，竟不顧旁人眼光，直接掏出生殖器打手槍，對面女顧客發現馬上錄影存證並報警，嘉義地方法院簡易庭近日依公然猥褻罪，判邱男拘役20天，得易科罰金。

判決書指出，邱男今年7月24日到這家「路易莎咖啡館」，翻看報載徵人啟事時，因見報紙上刊登女性性感照片而引發性慾，竟基於意圖供人觀覽，公然猥褻行為犯意，將生殖器從長褲內掏出自慰至射精，對面一名女性顧客嚇壞了，馬上拿出手機蒐證，邱男一時心虛，將隨身物品收拾後匆忙離去。

女顧客隨後報警，嘉義市警察局第一分局警方循線找到邱男，根據女顧客拍攝的影像和現場殘留精液照片等證物，將邱男帶回偵辦，而邱男對失序行為也坦承不諱。

判決書指出，邱男在不特定人得以共見共聞的咖啡館，公然為裸露生殖器供人觀覽的猥褻行為，欠缺尊重他人之法治觀念，違反社會秩序及善良風俗，使目擊女顧客受到驚嚇，考量他坦承犯行，自陳高職畢業無業，家境勉持、居無定所，依公然猥褻罪處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。