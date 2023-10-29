美國資深外交事務專家羅伯特．曼寧（Robert Manning）發表的研究報告指出，最近的軍事演習結果顯示，兩岸發生武裝衝突風險極大。美中如果為台灣而直接開戰，雙方都將損失慘重。中國因此可能更偏重使用「動態脅迫」而不是直接入侵的方式來解決台灣問題。

《美國之音》報導，曾經是美國國務院的資深外交官，也擔任過美國外交關係協會亞洲部主任曼寧在為華盛頓智庫史汀生中心（The Stimson Center）撰寫題為《中國入侵台灣會是最可能的情境嗎？》的報告中說，外界普遍認為北京為奪取台灣可能會採取「速戰速決」的戰術，即使與馳援台灣的美軍直接發生衝突也在所不惜。但是曼寧不同意這一看法。

他認為，最近的軍事演習結果顯示，武裝衝突風險極大。美中如果為台灣而直接開戰，雙方都將損失慘重。而且如果解放軍攻不下台灣，中國共產黨的統治都可能被動搖。

曼寧指出，過去10年來，不同的台海戰爭兵棋推演結果都差不多，這些預設的場景是台灣單方面宣告獨立，而北京則因此對台灣實施空襲和兩棲登陸。美國威懾與攔阻無效，因此也出兵協防台灣，甚至動員盟國參與，結果成千上萬人在戰爭中傷亡，衝突也迅速惡化升級，嚴重破壞全球經濟穩定。

美國智庫專家認為，直接入侵台灣代價與風險太大，中國因此可能更偏重使用「動態脅迫」方式來解決台灣問題。（圖／中國軍網）

華盛頓另一家智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在一次兵推中連續模擬24次，美國方面得到的最佳結果也只是「慘勝」。兵推結果台灣雖然得以維持自治，但是台灣經濟將會崩潰，而美國及其盟友損失慘重，美國在全球的地位也受到傷害。中國的損失當然很很大，大陸的民意反彈有可能動搖中共的統治威信。

曼寧指出，中國因此可能更偏重使用「動態脅迫」而不是直接入侵的方式來解決台灣問題。他指出，直接入侵台灣不僅需要運送足夠數量的部隊登陸台灣，而且有可能陷入曠日持久的地面戰爭的泥潭之中。

曼寧列舉北京可能偏好使用的襲台手段包括：對台灣的關鍵基礎設施包括電子通訊系統和水供應實施網攻，同時威脅30萬在大陸工作和生活的台灣人。此外，中共將持續派軍機侵擾台灣的防空識別區、突然禁止台灣農產品進口、以及進一步壓縮台灣邦交國的數量。

報告說，北京對台灣祭出上述措施後，華盛頓可能被迫對北京施加嚴厲的制裁。但是如果這些制裁無法達成預期效果，美國反而「被置於被迫打響第一槍讓衝突升級的位置」。

曼寧指出，如果民進黨在明年一月大選中獲勝，有可能加重北京的焦慮。如果反對黨總統候選人或台灣的藍白合推出的候選人獲勝，美國方面的兩岸政策設想也可能被顛覆。