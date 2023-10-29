影集「六人行」飾演錢德勒一角的馬修派瑞，疑因心臟驟停在住處過世，享年54歲。急診醫師提醒，半數患者首次出現心臟相關症狀就是心跳暫停，突然胸悶、上腹痛都應提高警覺。

據國外報導，馬修派瑞（Matthew Perry）被人發現在自家按摩浴缸內失去意識，第一線人員接獲心臟驟停通報，到場處理後急救無效。馬修派瑞多年來都有止痛藥和酒精飲料成癮的問題，多次出入戒毒或戒酒中心。

過去曾任台北醫學大學急診學科教授的開業診所負責人高偉峰告訴中央社記者，很多人不自知有心臟病，直到急性發作才驚覺，據統計，半數民眾的第1次心臟症狀就是心臟停止跳動，若民眾出現胸悶如有大石頭壓胸前，或上腹痛等典型症狀，不可大意，尤其是45歲以上的三高族群。

高偉峰分享，過去曾遇過1名急診個案，吃完尾牙後，突然覺得上腹脹痛，到醫院就診，以為是一般腸胃問題，結果不到3分鐘就心因性休克，幸好緊急搶救回來。高偉峰提醒有三高的民眾，近期正值換季，日夜溫差大，清晨或傍晚期間，不論是起床或出門冷熱交替，都是好發時機，應注意保暖。

馬偕紀念醫院總院副院長、中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一也說，很多心肌梗塞患者首次發病才知有冠狀動脈心臟病，呼籲民眾掌握「護心八式」，均衡飲食、規律運動、積極戒菸、充足睡眠、保持體重、控制膽固醇、血糖及血壓，據研究顯示，落實與否平均壽命相差8.9歲之多。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣認為，以他的觀點，考慮馬修派瑞有不良生活習慣，死因可能不單純是心臟問題，目前國外媒體多是僅提到浴室內溺斃。但他不忘提醒，有心血管疾病、腦中風等病史民眾，泡澡水溫不要太高，切勿嘗試三溫暖，避免發生危險。（編輯：張雅淨）1121029

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