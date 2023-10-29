台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日在新北市新莊區典華飯店成立「台灣選哲之友會」，表示他希望可以帶著台灣民眾在社會上過得快樂，並守住台灣最後底線，與對岸維持兩岸和平，高喊「新潮流不倒，台灣不會好」。

柯文哲今日出席「台灣選哲之友會」成立大會，現場約一千名群眾到場支持。他說，台灣應該要有一個清廉、清政的政府，而不是一個分裂仇恨的政府，「更重要的，不是這種大撒幣、整天製造分裂仇恨的政府」，帶著民眾高喊「新潮流不倒，台灣不會好」。

柯文哲表示，他看到政大的研究，發現有92％的人支持台灣維持現狀，希望政府應該要很誠實地把現在面臨缺電等問題解決掉，「年輕人不怕辛苦，年輕人只怕沒有希望」。

「台灣不需要兩極對抗，每天打來打去不知道在打什麼」，柯文哲說，為什麼民眾黨會收到知識份子支持，「你有看過民眾黨的立法委員丟水球打架嗎，這兩黨好像除了這麼沒其他方法」，並強調聯合政府團結台灣，對外台灣支持兩岸和平，「國防該做的還是要做，台灣是最後底線」。

柯文哲說，他昨天看台南光電，「深深感受到意識形態對國家的傷害，如果慢慢做比較容易，但要在很短時間內把這個拉起來，就要丟很多錢」。

柯文哲說，政府花很多錢讓大家去投資光電，「錢進去就會有官商勾結，找黑道，所以你就知道意識形態對國家的傷害」。他強調，國家治理就是理信務實科學，並再度高喊「新潮流不倒，台灣絕對不會好」。

演講後，柯文哲與支持群眾一同合影，並帶領民眾一同高唱「世界第一等」，最後與支持群眾一一合照，並在簇擁下離開。