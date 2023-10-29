基隆市立法委員選情愈來愈明朗，國民黨基隆市青工總會日前舉辦「總統候選人侯友宜兼立委候選人林沛祥青年後援會成立大會」，會中青工會有別傳統的菜頭，將「金牌腰帶」送給林沛祥，象徵助林摘金奪冠。

國民黨立法委員參選人林沛祥表示，投票率最高的族群為28-34歲 ，可見年輕族群才是真正投票主力，青年對這個城市、國家充滿了許多憧憬。而北北基桃青年共同面臨的問題不外乎通勤與產業方面。

林沛祥認為，許多工作機會都在台北市中心，幾十年來因法規緊縮等因素未有更動，未來如何在通勤方面改善，絕對是與11萬基隆通勤族切身相關。這樣的狀況須由北北基桃政府加中央通力合作，讓通勤族可以更早回到家陪伴家人；而產業方面，若能在基隆就有好工作，便不用遠赴台北工作，靠著「海」有更多發展機會，連結國際資源。

這場青年後援會成立大會，也邀請到了侯友宜競選辦公室行程組長陳其育（前澎湖縣政府發言人）、國民黨青年部主任陳克威、新北青工總會長葉瀚謙、桃園青年團團長鮑加安一同觀禮，並在成立大會會後，接續舉辦青年幕僚工作坊，由陳克威擔任主講人，親自傳授幕僚工作與選戰實務經驗，青年熱情響應迴響相當熱絡。

國民黨基隆青工會總會長余治明表示，青年是國家未來的希望，基隆青工會常把青年培力視為重要的責任義務，團隊成員有過半都是學生，打造學習型組織，讓成員不斷創新學習才能與時俱進，未來也將持續舉辦新聞撰寫、社群經營、語言表達等各種實務講座，培養基隆優秀青年人才，在社會上發揮所長。