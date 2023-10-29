根據統計，台灣40歲以上男性有超過一半以上者，出現輕重程度不一的勃起功能障礙，估計近百萬台男為此問題所擾。對此，三重好幸福泌尿科診所醫師高銘鴻表示，變成「舉弱男」不只影響性生活，更暗示了身體2大警訊，分別是睪固酮減少，以及慢性疾病相關，如冠狀動脈硬化、糖尿病與代謝症候群等，千萬不可輕忽。

高銘鴻在臉書粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，根據研究，大約3成的男性會在40歲後，遇到「勃起不靈光」的情形。另外，加上現代人熬夜、生活壓力等因素，可能有高達4分之1的40歲以下男性，也因勃起功能障礙而求助於醫師，顯示此問題已不再是年長者專利。

高銘鴻接著提到，臨床上常透過檢查，發現求助性功能障礙的男性，實際上還有其它慢性疾病，自身卻渾然不知。他並說明發生勃起功能障礙，所暗示的2大身體警訊，千萬不可小看它。

其一為男性荷爾蒙「睪固酮」減少，高銘鴻說明，睪固酮是男性性慾及生殖功能的幕後推手，會隨年齡上升而分泌下降，當缺乏時，不僅可能會覺得情緒低落、體力下降，也會造成性慾下滑，甚至還影響到勃起功能等問題。

另一是慢性病相關，高銘鴻解釋，慢性疾病導致的血管彈性減少、血液循環不良或血管病變等，如冠狀動脈硬化、糖尿病及代謝症候群等疾病，就可能先反應在性功能表現上。

最後，高銘鴻呼籲，若自身或身邊朋友、家人有相關困擾，千萬別認為難以啟齒，而一再拖延。別等到問題變得相當嚴重，甚至治療變得困難，才進一步尋求醫療協助。及早就醫，才能發現更多背後的問題，及早接受治療。