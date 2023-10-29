新北中信特攻29日走過上半場的亂流，在第3節擴大領先分差，最終主場擊敗高雄全家海神，新球季開幕周就用2連勝打出好的開始，總教練李逸驊形容，此役像總冠軍賽班打得慘烈，幸好球隊挺過危機，順利保住主場勝利。

李逸驊指出：「這場比賽感覺冠軍賽打得慘烈，雙方身體碰撞相當多，上半場我們投籃命中率不好，或是身體碰撞後籃下出手不進，不過我們上半場命中率不佳仍能領先五分，下半場只要投籃命中率能回來就能好好領先，可惜最後五分鐘在對手防守下又出現一些不穩的狀況，缺點再改進。」

因為當家主控林韋翰膝蓋動刀受傷復原中，李逸驊評估應該農曆年後回來對於球員比較保險，「林韋翰已經可以開始慢跑，而他復原期間只能先多練投，所以目前看來籃子相當準，為了球員運動生涯著想，球團會等他完全康復再讓他回到場上，現在要講回來的時間點比較難說，農曆年過後應該比較理想，希望這段期間魏嘉豪可以扛起球隊控衛重任。」

魏嘉豪表示，此役團隊防守好，彼此優勢發揮出色，他認為自己應該要更能扛下責任，「尤其緊要關頭保持專注，避免像今天最後5分鐘發生失誤讓戰況有點緊張。」魏嘉豪補充，球隊陣容優秀球員，大家陪他累積經驗，他也希望自己的侵略性能盡可能穩定維持，不藥時好時壞。

特攻洋將飛克此役三分球4投2中，和熱身賽比起來有不錯進步，他回應：「三分球命中率的差別和技術沒太大關係，我對球隊有信心，且只要有空擋我就果敢出手，或是針對對方防守我會調整進攻方式。」