統一獅浪費先握有1勝優勢、遭樂天桃猿追平戰局，季後挑戰賽G2變陣，二壘防區交給新秀黃勇傳，他也19歲231天之齡寫下季後挑戰賽史上最年輕先發選手的紀錄。

獅隊在系列賽首戰中傷了強打者林安可，今天打線也做出微調，第5棒指定打擊交給林益全、7棒陳重羽、8棒黃勇傳，其餘則與首戰相同。

生涯首次被帶進季後賽28人名單中，黃勇傳昨天在8局下代打遭到三振，總教練林岳平認為，看得出來有點生澀、經驗不是那麼好，但也希望透過實戰讓球員慢慢去認識例行賽跟季後賽張力是不同的。

黃勇傳也說：「昨天上場時很興奮，想求表現，但結果不是很好。」昨天他代打上陣，先以19歲230天刷新季後挑戰賽最年輕野手出賽紀錄，但林佳緯在9局下代跑，紀錄再度被改寫，目前聯盟紀錄由林佳緯18歲290天所保有。

「不會想太多，不管年不年輕，上去就是要展現自己，為球隊貢獻。」黃勇傳感謝教練團信任，也很開心在系列賽第2戰就能獲得先發機會，希望能幫球隊拿下「台灣大賽」門票，奪得總冠軍。