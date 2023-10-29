副總統賴清德29日展開新竹縣市輔選之旅，上午前往新竹縣寶山鄉、湖口鄉分別替立委參選人曾聖凱、詹紀緹輔選後，下午前往新竹市與立委參選人林志潔站台，賴清德站站都強調台灣民主自由發展，立委柯建銘也批藍白合是歹戲拖棚，「一場爛戲」，是愚弄選民。

賴清德分享台積電創辦人回母校麻省理工學院講的內容，賴清德提到張忠謀肯定台灣經濟與民主自由的發展，但是張忠謀特別強調，沒有國家安全，一切都不存在。

民進黨立院黨團總召柯建銘也在致詞時表示，選舉只剩70幾天，馬上就要決定台灣的前途未來，這次選戰是價值的選擇，藍白合演了半天還是場爛戲，就像國王的新衣，是在愚弄選民，大陸介入台灣選舉，向鴻海創辦人郭台銘的富士康就「被處理了」，未來一定非常險峻。

賴清德29日下午與林志潔前往保齡球館與青年互動，更下場打了幾球保齡球，姿勢滿分但分數還有進步空間，接著換上宮廷服飾扮演威廉王子轉往關新公園與幼兒互動，共度萬聖節，並對著現場精心打扮的小朋友說：「到處都是公主。」