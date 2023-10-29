雅詩蘭黛於11月1日至11月11日止，於全台百貨櫃點及官網旗艦店皆享「美夢成真公主滿額贈」。（雅詩蘭黛提供／黃唯淯台北傳真）

海洋拉娜今年首度參加雙11海購節，以大使全智賢出鏡宣傳。（海洋拉娜提供／黃唯淯台北傳真）

海洋拉娜30ml海購組，送出超值乳霜組合。（海洋拉娜提供／黃唯淯台北傳真）

植村秀推出虛擬彩妝服務，讓你有東西玩，又有折扣拿。（植村秀提供／黃唯淯台北傳真）

Jo Malone推出季節限量版藍風鈴香水，於官網雙11活動率先登場。（Jo Malone提供／黃唯淯台北傳真）

做為耶誕的搶購前哨戰，雙11一直是近十年來各電商積極佈局的活動之一，而這股風向也逐漸吹向品牌端，包含本次首度進軍雙11活動的海洋拉娜，或是搶先雙11前就動作頻頻的雅詩蘭黛迪士尼組合，或是為旗下香氛換上新裝的Jo Malone，都為今年美容界的雙11帶來各種驚喜。

雅詩蘭黛今年雙11活動猛藥下的緊，除了與迪士尼共同推出限量版的「迪士尼系列」周邊贈禮外，也找來雙11大使紀卜心陪大家度過夢幻的迪士尼之夢，除了從11月1日至11月11日止，推出只要消費達指定條件，就有機會獲得「美夢成真公主滿額贈」好禮，買滿5111元更有超值驚喜包；同時也推出超值回饋活動，即日起至10月31日止，購買《保養盛宴入場組》、《彩妝盛宴入場組》或《白金盛宴入場組》任一組合，就可獲得可用於11月1日至11月11日可於雅詩蘭黛官網折抵的1111元購物金，相當超值。

而今年首度參戰的海洋拉娜（La Mer）也推出不少相當有戰力的超值組合，即日起至11月12日起，包含買30ml乳霜送17.5ml乳霜、緊緻拉提精萃買30ml贈35ml精華組合、修護唇萃加1000元贈修護唇霜外，還有度假小禮千元就能輕鬆入手，以海洋拉娜的等級，對小資男女來說絕對是必收組合。

而潮流彩妝專家植村秀（Shu Uemura）則針對雙11活動，推出虛擬潮妝服務，消費者只要於11月1日至11月11日至官網完成虛擬潮妝後，憑完成介面截圖至專櫃消費就能獲得「迷你玩妝組」，或是即日起至11月11日止，至植村秀蝦皮官方旗艦店，即可0元加購「蝦皮獨家-迷你玩妝5件禮」；英倫香氛品牌Jo Malone則是在今年雙11活動期間，於官網旗艦店推出線上獨家聖誕禮盒組，除了有滿額贈小奢華香氛，全館免運和新客首購禮外，雙11季節限定版的藍風鈴香水更是繫上了藍白絲帶，值得收藏。