總統大選進入倒數階段，藍白合能否整合備受矚目，而民進黨總統參選人賴清德聲稱，最希望藍白合作的是中國共產黨，國民黨總統參選人侯友宜批，「又再抹紅別人了！」，全國有六成民意希望看到藍白合作，「難道這六成民意都是中共同路人？」強調要設法維持和平，為兩岸創造好的時機、迎來客機，任何挑釁式的言論，對降低兩岸衝突，沒有任何意義。

朱立倫今與侯友宜共同出席「全國客家挺侯後援會」成立大會，與藍營雙北立委參選人及客家委員會成員同台，針對「藍白合」政黨協商將登場，侯友宜卻不出席，侯友宜受訪時表示，相信兩黨在政黨協商，都會秉持友善、開放，並多為對方思考的態度，大家共同面對一個目標，攜手合作。

對於賴清德認為侯友宜參選後都只會批評，盼侯加油提政見。侯友宜痛批，自己已陸續提出多項政見，包括80歲以上廢除巴氏量表、成立癌症基金等，這些侯友宜的政策，蔡政府也立刻跟進兌現，至於作為兩岸和平鑰匙的「反對台獨」，也是侯友宜的明確主張，「我反對台獨，你趕快跟進吧，來跟著我反對台獨。」

此外，賴清德今去新竹固樁搶客家票，賴清德陸戰空戰頻頻針對客家庄，是否擔心桃竹苗被翻盤，侯友宜強調，客家語言發展法已經放立院好久了，民進黨完全不推動，他要用100億預算成立客家產業發展基金，讓年輕族群回客家莊跟父母親一起創業，共同推動文化，客家語言發展法，他一上任快速推動。