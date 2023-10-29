中華企業射箭聯賽5年總冠軍賽第2戰29日繼續在國立體育大學進行，28日鏖戰至加射才分出勝負的寒舍集團與彰化銀行，29日又是拚到最後一刻，寒舍靠著魏均珩領軍的「超級男團」完美收尾，總比分3比2驚險過關，在5戰3勝制系列賽2連勝「聽牌」，距離重返榮耀只差最後一哩路。

2019年開辦的企業聯賽，前兩年都由寒舍奪冠，去年總冠軍賽被「雷母」雷千瑩、戴宇軒等人壓陣的新北凱撒「直落三」，今年誓言捲土重來，例行賽也維持高檔，一路高歌至最終決賽。

第一點的女單，寒舍改推林佳恩對決前役表現精采的邱意晴，激戰至最後一回合以6比4險勝。第二點男單由甫從杭州亞運返國的「老魏」魏均珩擔綱，再以6比0輕取彰銀的18歲奇兵楊凱涵。

不過彰銀沒有放棄，先是靠李彩綺／吳昱明以6比0拿下混雙，徐渝涵／邱意晴／李彩綺的女團再以6比2扳平戰局。但例行賽締造10連勝的寒舍「超級男團」魏均珩／蘇于洋／劉泰言今天第一回合就飆出4支十分箭，且整場只有1支七分箭，穩定發揮率隊守住戰果。

「我們都非常專注在比賽，雖然過程有點起伏，還是努力讓自己不要被影響。」昨天身體微恙的魏均珩，今天仍有些許不適，但經驗豐富的他很快克服狀況，找到應對林口強風的方式。

男團最後一箭，蘇于洋只要不低於8分就能拿下關鍵勝利，最後以十分箭、總比分6比0完美終結，他笑說：「以前自己比較草率，遇到這種狀況就會放鬆，最近教練幫我把腦袋清乾淨，要我心無旁騖，確實有達到效果。」

總冠軍賽第3戰將於11月25日舉行，如有需要第4、5戰則在11月26日與12月2日進行，地點皆在國體大射箭場。