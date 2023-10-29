孟加拉預定3個月後舉行大選，反對黨昨天舉行大規模抗議，要求總理哈希納下台，主要反對派領袖艾蘭吉爾所屬政黨及家人表示，艾蘭吉爾今天上午被當局拘押。

孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party）聲明指出：「艾蘭吉爾（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）已被執法機關官員逮捕。」

艾蘭吉爾居住在澳洲的女兒麥薩 （Shamaruh Mirza）告訴法新社說：「他已被警察拘押。」

艾蘭吉爾是孟加拉民族主義黨秘書長。在曾兩度出任孟加拉總理的黨主席吉亞（Khaleda Zia）被捕入獄後，艾蘭吉爾一直領導該黨。吉亞被判17年徒刑，於2020年獲釋後一直被軟禁，她的兒子流亡英國。

法新社記者現場報導，孟加拉民族主義黨和最大黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）昨天舉行的抗議活動，是今年來規模最大的一場，這也標誌著明年1月底大選之前，反對黨的抗議活動進入新階段。

這兩個主要反對黨的逾10萬名支持者昨天集會，要求總理哈希納（Sheikh Hasina）下台，讓明年選舉能在一個中立政府的領導下，進行一場自由和公平的投票。

哈希納已執政15年，是孟加拉開國領袖的女兒，在她任內國家經濟快速成長，人均國內生產毛額（GDP per capita）超過鄰國印度，但通膨攀升，她的政府被指控腐敗及侵犯人權。

孟加拉民族主義黨和伊斯蘭黨雙雙呼籲民眾在今天舉行全國性罷工，以抗議相關暴力事件。

首都達卡今天加強維安，數以千計警察和孟加拉邊防衛隊（Border Guard Bangladesh）在街頭巡邏。