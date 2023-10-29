天使投手教練的職位出現空缺，美媒《洛杉磯時報》推薦球團，可考慮邀請曾入選3屆全明星的哈倫（Dan Haren）回鍋擔任投手教練。

季後賽門票又再一次溜走，提前結束本賽季的天使決定不續約總教練內文（Phil Nevin），教練團群龍無首下，就連陣中的投手教練懷斯（Matt Wise）也被挖走，下賽季將會前往白襪擔任牛棚教練。目前哈倫在響尾蛇投手策略部門服務，正隨著球隊全力拚搏世界大賽。

大聯盟生涯153勝的哈倫，作為選手不僅戰功彪炳，就算退居幕後也擅長利用投打數據擬定作戰計畫，並能以選手角度完整傳達給球員，響尾蛇投手紛紛給出極高評價，季後賽中持續繳出好表現的凱利（Merrill Kelly）說，「作為一個選手，我們更願意聽自己人的聲音，當有來自大學的專家試圖解釋他們的想法，可能沒有傳達的那麼詳細。他（哈倫）是一個真正上過戰場的人，知道如何把選手從泥沼裡拉出，對我來說會佔有更多分量。」

不只是凱利這樣的老將信任哈倫，季後賽擔任三號先發的菜鳥法特（Brandon Pfaadt）也大讚，「如果沒有他，我真的不知道該怎麼解決問題。」牛棚投手尼爾森（Ryne Nelson）則說：「一直以來他都在最高層級投球，而且生涯相當成功，能夠向他學習，我受益匪淺。」

哈倫的職位近似後台協助性質，天使若能夠向住在加州的他給出教練團正式合約，難保不會讓人心動。