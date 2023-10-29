台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日在新北市新莊區典華飯店成立「台灣選哲之友會」，在演講時說民進黨說他提名陸配有危險，揶揄民進黨立委趙天麟「用身體親中舔共」，並說他媽媽把違建拆了，反問民進黨總統參選人賴清德老家「違建拆了嗎？」。

柯文哲今日出席「台灣選哲之友會」成立大會，現場約一千名群眾到場支持。他在演講時說，他猜最後兩個月選舉，民進黨還是會訴諸抗中保台，「因為他如果不討論這個，難道要討論雞蛋、光電、疫苗，還有爐渣、88槍」？

柯文哲接著談到因外遇陸籍女子退選的趙天麟，說他「用身體親中舔共，嘴講一套身體很誠實，親中真的是動詞，舔共也是動詞」，並談到更糟糕的是，趙天麟是外交國防委員召集人，「你想想看，如果今天賴清德說民眾黨提名陸配有危險，是親中舔共的，他們這個親中舔共的召集人要怎處理，不是只有退選，賴清德你要出來表態」。

柯文哲提到，說到民眾黨雙標，柯媽媽把違建拆了，黃國昌也拆了，反問「賴清德你拆了沒有」？柯文哲說，「我媽媽嘴巴唸一唸，說既然我們被抓，這個是犯法，那我們就拆」，更說賴不只違建，「紀錄看起來你還沒繳房屋稅，這就是雙標」。

柯文哲並提到潛艦國造，說民進黨稱「國會沒有過半趕不完，我跟你保證，民進黨若沒有過半，保證趕得完，而且更便宜」，感慨「我做夢都沒有想到民進黨怎麼會變成這樣」。

柯文哲說，民進黨39年前黨外人士多有理想，變成今天這樣他都不認識，感嘆權利使人腐壞，強調真正可以理解台灣的是共同社會，他說，民眾黨提總綱「共融社會，國家治理」，就是認為台灣是個多元社會，「不管是什麼人，只要她住在台灣、認同台灣，他就是台灣人」。