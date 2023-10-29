《哈囉！你給問嗎？》由視網膜、大霈主持。（公視提供）

李霈瑜（大霈）、視網膜主持的公視《哈囉！你給問嗎？》近日邀請台北大同士林選區競逐立委席次的民進黨王世堅、國民黨游淑慧及前時代力量主席黃國昌，接受「最萌提問團」的10多位學生提問。

在網路上被稱作是「扶龍王」、「罵誰誰就會紅」的北市議員王世堅，節目上被問到：「柯文哲、韓國瑜、馬英九，被你罵完之後，都當選了，現在黨內賴清德準備選總統，他有什麼值得給你罵的地方？」犀利發問讓王世堅忍不住尬笑。

節目錄影正逢金鐘獎前夕，大霈直問：「我們兩個想要拿金鐘，議員可不可罵罵我們？」王世堅比劃手勢說：「好，我會把它列入我的行程表裡面」，讓現場眾人笑翻。

游淑慧也被問到，「如果您跟高嘉瑜今天一起唱歌，誰會贏？」游淑慧直言：「如果高嘉瑜不要裝難聽的話……」，讓大霈、視網膜異口同聲問：「她有裝難聽？」游淑慧爆料，「是啊！她本人唱歌不難聽啊」，視網膜、大霈震驚表示：「議員這句話讓2300萬人都驚呆了！」

《哈囉！你給問嗎？》充滿年輕氣息，企圖打造出國內少見的「政治識讀節目」，節目每集都有10多位由國小到高中組成的「最萌提問團」參與，針對每集訪談來賓做足功課的他們，直率地問出心裡的問題，時而天馬行空，有時也令人難以招架；藉年輕人與政治工作者的對話，讓看似疏離的政治議題更接地氣，也讓觀眾透過輕鬆的訪談內容，關心公共事務。《哈囉！你給問嗎？》10月30日起，每周一至周三晚間9點在公視播出。