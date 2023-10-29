雖然美國的核武庫以「戰略鐵三角」(洲際飛彈、潛射洲際飛彈、核武轟炸機)為主，但是美國空軍一直保留了一種小當量的戰術核子武器，也就是B61核重力炸彈，拜登政府剛剛宣布B61的第13次升級改良，稱為 B61-13。

防衛快報(BreakingDefense)報導，美國國防部助理國防部長普倫布( John Plumb)在聲明中表示，這項決定「國際安全環境的變化，以及潛在對手日益增長的威脅，美國有責任繼續評估和部署必要的軍事實力，並在必要時候，拿出威懾的戰略攻擊，以確保自己與我們的盟友安全。」

B61炸彈是一種相當有年代的核子武器，1963年設計，1968全面生產，總數大約2000枚。全長360公分，直徑34公分，重量750公斤，其爆炸當量可以調節，大約在0.3千噸至34萬噸黃色炸藥之間。

服役多年之後，B61持續升級改進，在歐巴馬政時期，進行了B61-12的延壽計畫，將舊款的 B61-3、-4、-7 和 -10 變體，升級到-12 的水準。歐巴馬時期的-12核武改進花費了大約96億美元。從此段描述可知，從技術上講，B61-12 以及剛剛宣布的 -13 ，都不會增加核武庫裡的核武數量，而是把舊炸彈中取出彈頭，檢查其活性，確認品質之後，安裝到新的外殼中。

B61的升級著重在減少輻射汙染以及鑽地能力，這是因為它可能有一天會被用來擔任地下碉堡破壞者的任務，所以戰略性核武有時被稱為「最可能使用的核武」。根據說明書，拜登剛剛同意的B61-13升級， 威力比B61-12略大，-12的爆炸當量只有0.05千噸，而B61-13 增加到0.36千噸。

美國科學家聯合學會(FAS)的克里斯登( Hans Kristensen) 和柯爾達( Matt Korda)撰文寫道：「B61-13提高炸彈當量，顯然會產生目標影響。假設要摧毀一個非常堅硬的設施，是用1枚 B61-13，還是用2枚B61-12，是需要去考慮的。」

「B61-13 炸彈的生產數量似乎非常有限，可能僅為50 枚，生產工作將在2025 年B61-12 計劃結束後再進行。”

2020年，F-15E成為第一架獲得攜帶B61-12認證的美國戰鬥機，這顯示其他的美軍戰機也幾乎都可以掛載，包括F-35、F-15、F-16和B-2都可以。