許多人和另一半獨處時，難免會做些親密舉動維持雙方感情。一位女子近日陪同居男友回老家，想要趁著洗完澡、睡覺前關燈愛愛，沒想到才脫光衣服、前戲打得火熱時，小六的姪子竟突然闖進房間，結果男友馬上用棉被蓋住她以免春光外洩，讓女子直呼相當貼心，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當晚兩人進房後關燈、進入前戲，開始互脫衣服、準備展開各種親密互動，沒想到男友還在忙著撩起她的慾火時，房門突然就被打開來，且開門者什麼話都沒說就關門離開；不過讓原PO感到相當貼心的是，男友在第一時間馬上用棉被蓋住她，接著才是拿另一條棉被蓋住自己。

原PO提到，由於她家習慣進入別人房間前都會敲門，所以才會忘記鎖上男友房門；後來男友確認了開門者是國小六年級的姪子，並對於解釋了自己的貼心反應，「廢話！你是女生欸！你是想被看光光？」，讓她相當感動。原PO提到，可能會有些人覺得，她男友是曾經偷吃才會有遮擋女生的動作，「但我覺得，會在第一時間會保護女生身體隱私的人，是真的會讓人又被珍惜的感覺」。

對此，許多網友紛紛回應，「懂得先保護女生，不錯呢」、「姪子長大後發文：小時候開門看到有人在做羞羞的事，整晚睡不著」；另外也有人分享類似經驗，「從小我媽就不准我鎖門，甚至是房子裝修的時候直接改成日式拉門，沒得鎖，第一次帶學妹回家，學妹問被你媽看到怎麼辦，我說，做給她看，她就不會開門了」。