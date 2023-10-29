國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄鳳山舉辦萬人造勢晚會，站台卡司陣容堅強，除了侯與台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜再度合體，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平等大咖也登台助講，現場湧入4.5萬人。主持人、藍營台北市議員鍾沛君強調，現場最沒用的東西叫讀稿機，因爲侯友宜全程自由發揮，而且都說到了點上；與韓國瑜、盧秀燕牽手那刻，燕子、禿子、漢子的默契就在空氣中，什麼旁白都是多餘的。

「記者魂上身的主持人場邊筆記：現場最沒用的東西叫讀稿機，因爲侯友宜市長全程自由發揮，而且都說到了點上！」鍾沛君28日深夜在臉書發文強調，永遠的韓國瑜市長在主場氣勢驚人，致詞前還得先等群眾歡呼好一會才能開始！媽媽市長盧秀燕暖暖牽起侯市長手的那刻，燕子、禿子、漢子的默契就在空氣中，什麼旁白都是多餘的。不知多久沒睡好的黃昭順主委開場前看到滿滿人潮，總算笑了！

鍾沛君提到，自己一邊和最強搭檔謝龍介龍介仙學習，一邊開心：總算身處那個只在電視上看過的南部熱情了。

「今晚，謝謝高雄！」鍾沛君直呼：政黨輪替，國會過半，國民黨全壘打！

韓國瑜留言表示「沛君辛苦了！主持的好棒！」鍾沛君也說「謝謝市長，我有把您拍得很修長喔！」