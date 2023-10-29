俄羅斯南部克拉斯諾達地區（Krasnodar）一座煉油廠今天清晨發生火災，社群媒體流傳煉油廠強烈爆炸的訊息後，當地的緊急安全單位旋即表示，火勢很快被撲滅，且無人傷亡。

路透社報導，位於黑海沿岸的克拉斯諾達地區緊急行政單位透過通訊軟體Telegram指出，「無人傷亡，未有基礎設施受損，對於企業及周圍居民也沒有造成威脅」，但未提供失火原因的有關資訊。

擁有安全部門可靠消息來源的兩個俄國新聞機構Baza及Shot報導，克拉斯諾達地區的阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠是因一架無人機攻擊而發生火警。

這座煉油廠位於黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）以東80公里處，此港口是俄羅斯最重要的石油出口通道之一。

路透社未能獨立核實前述報導的內容。不過，俄羅斯國防部稍早宣稱，俄國防空系統摧毀了黑海及克里米亞半島（Crimean Peninsula）西北部上空的36架烏克蘭無人機。

烏克蘭未立即對此作出回應，但俄羅斯侵略烏克蘭戰爭延燒之際，基輔當局經常試圖用無人機攻擊並滲透破壞遠離前線的俄國軍隊及運輸基礎設施，以削弱俄國的戰力。

阿菲普斯基煉油廠每年能提煉約600萬公噸石油，今年5月也曾遭攻擊。諾沃羅西斯克港與「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium）接收站的石油出口總量約占全球市場1.5%。

克拉斯諾達地區經由克里米亞大橋（Crimea Bridge）與原屬烏克蘭但2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞半島相連。俄國去年2月全面入侵烏克蘭以來，克里米亞大橋曾多次遭基輔攻擊。