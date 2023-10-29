一名機車騎士昨（28）日對蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。對此，PTT網友諷刺，不跪拜就算了，還敢比中指？怎 到是總統車隊？現在警察管的越來越寬了吧？

一名機車騎士昨（28）日行經北市光復北路與民權東路口時，因不滿交管時間太長，憤而對面前通過的總統蔡英文車隊比中指，後被警方引導至一旁喝斥。

據了解，這名比中指的騎士是因趕時間上班、不滿交通管制，才對眼前的車隊比中指。執勤員警看到後，將他引導至路邊喝斥，告知勿有過激言行後放行。

據悉，這列車隊雖是屬於蔡英文，但事發當時正要去松山機場接蔡英文，所以蔡英文並不在車上。

總統府今（29）日稍早回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

PTT網友諷刺表示，「這些活老百姓不趕緊跪拜就算了，還敢比中指啊？」「這騎士真的嫩，不知道賴導都被...」、「連英皇都敢惹」、「開始還馬英九公道了」、「怎知道是總統的車隊？」、「現在警察管的越來越寬了吧？」