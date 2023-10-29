那對夫妻嚮應「54448」舞蹈挑戰公益活動。（Unleash Your Light提供）

蔡佩軒嚮應「54448」舞蹈挑戰公益活動。（Unleash Your Light提供）

華語樂壇吹起手勢舞風，一股名為「54448」的舞蹈挑戰風潮，近日在網路上引起大串連，包括「這群人」展榮展瑞、蔡佩軒、潘君侖、那對夫妻、陳曼青、羅小白等歌手嚮應，於鏡頭前大跳「54448」手勢舞，令人好奇；原來「54448」是一場國際性的慈善活動，並將於12月1日邀請歌壇天王天后，在新加坡舉辦「Extraordinary Stars Fundraiser Concert」公益演唱會演出，收益將捐給3家公益組織，意義非凡。

展榮展瑞率先響應「54448」舞蹈挑戰，兩兄弟表示，「因為釋放光公益單位邀請我們觀賞12／1新加坡的慈善演唱會，因而知道了這個公益活動！」2人平時都有舞蹈、運動習慣，心想：「如果可以跟家人一起動起來，跳手勢舞，一定很好玩，又可以做公益，因此就開始了這個連結。」蔡佩軒、羅小白、陳曼青和那對夫妻等異口同聲表示，覺得這個活動非常有意義，所以毫不考慮就首肯拍攝。

展榮展瑞也提到手勢舞動作一點都不難，兩兄弟只練3次就記住，覺得編舞好記又簡單，「不過跟家人一起跳的時候，不知道家人是不是因為少上鏡頭緊張的關係，應該跳了快30次有」；又說：「媽媽都記得動作，但是她有自己的步調，姪女從頭到尾只要開拍就緊張跳錯，最意外的是，我姐夫不緊張而且一下就記得。 爸爸因為中風關係，就在一旁加油打氣，打拍子活動活動。」全家因「54448」手勢舞凝聚在一起。

對於「54448」隱藏涵義「我是世界光」，展榮展瑞有深刻感觸，「我們兄弟這幾年，在認識自我中得到許多收穫，也覺得每個人都可以是一道釋放的光，在這個旅程中一起點亮彼此！就像因這次手勢舞，家人之間的互動，對我們來說都是一種光的傳遞。」羅小白則除了親自示範跳手勢舞，更呼籲藝人們起身支持，在社群上一起推動「54448」舞蹈挑戰，「希望大家邀請親友一起共襄盛舉，讓流量不斷爬升發光」。