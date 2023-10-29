台中市警局第三分局偵查隊徐姓偵查佐今年9月間因清槍不慎，導致槍支走火誤擊子彈1發，所幸未無人受傷。第三分局今天表示，已依規定記過處分，相關監督人員將連帶記申誡。

第三分局表示，這起事件是因清槍不慎，造成槍支走火誤擊，幸未造成其他人員受傷，調查後認為徐未落實清槍程序，已依「警察機關武器彈藥管理要點」核予記過處分，

第三分局說，相關監督人員也將記申誡處分，將持續加強教育訓練，防止類似情事發生。