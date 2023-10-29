太扯！跳入中壢火車站月台軌道 酒空女趴車頭呼呼大睡

台鐵中壢火車站第3月台，昨天（28日）晚間10點多，突然有一名喝酒醉的女子，竟然跳進軌道內，還把頭趴在火車頭上睡覺，台鐵人員見狀，立即暫停列車通行，並上前把婦人叫醒，隨後扶上月台，結束一場虛驚。

據了解，台鐵桃園中壢火車站昨晚10時許，1名酒醉女子竟失控爬下鐵軌，整個人癱在一列區間車的車頭，甚至以肉身阻擋列車離去，超危險的行徑，讓現場所有等車民眾看傻眼，台鐵人員及鐵路警察也立刻將她扶起，並聯絡家屬到場帶回，鐵警表示，此舉動已違反《鐵路法》，將函請交通部裁罰。

有民眾在網路上分享影片，只見一名女子整個人站在鐵軌上，並癱在區間車的車頭，以肉身阻擋列車不肯離去，女子疑似神智不清，所幸當時列車是處在靜止的狀態，並未造成任何人員傷亡，台鐵人員與鐵路警察獲報，立即前往處理將女子扶上月台，解決一齣鬧劇讓列車順利出站。

鐵路警察局台北分局中壢派出所今天表示，該名沈姓女子因為酒醉情緒不穩，侵入軌道阻擋1271車離去，所幸當時列車處在停止狀況，因此未釀成傷亡，也未影響各班次列車，後續由警方待返所，並聯絡家屬到場，後續將依違反《鐵路法》第57條第2項函請交通部裁罰，呼籲大眾鐵路路線列車為高速行駛，嚴禁擅自侵入，共同維護行車安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！