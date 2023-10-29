經典美劇《六人行》（Friends）男主角之一的馬修派瑞（Matthew Perry）驚傳陳屍家中，年僅54歲，消息傳出後令許多粉絲心碎，湧入社群網站留言弔念，怎料他生前最後一篇貼文「意外巧合」令人毛骨悚然。

馬修派瑞驚傳在家中溺水身亡，據《TMZ》報導，馬修派瑞倒臥於自家熱水浴缸中，洛杉磯警消人員在美國時間28日到場時，已沒了呼吸心跳，並未在現場發現毒品、藥物反應或外力打鬥痕跡，目前初步判斷死因為溺水身亡，享年54歲。

馬修派瑞IG生前最後一篇貼文，與陳屍地點有驚人巧合。（圖／翻攝自IG @mattyperry4）

翻開馬修派瑞生前的IG，離奇發現，最後一篇貼文停留在六天前，畫面中他坐在露天按摩浴缸中，頭戴全罩式耳機，愜意眺望夜景，並寫下「哦，溫水包圍著，讓你心情好嗎? 我是Mattman（結合自己名字與蝙蝠俠Batman）」，IG最後發文和他陳屍地點，驚人巧合讓人不勝唏噓，貼文底下也湧入許多粉絲不捨留言「不敢相信」、「Rest in peace」。

綜合外媒報導，離世前馬修派瑞曾打了兩個小時的匹克球，隨後返回洛杉磯家中，助理外出辦事，兩小時候返回，發現馬修派瑞倒臥浴缸。

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