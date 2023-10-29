南投縣議員簡千翔為小朋友帶來「青蛙王子」的童話故事。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

中興新村親情公園29日舉行「南島文化祭」公益園遊會，為孩子提供表演才藝的舞台。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

「南島文化祭」公益園遊會中氣墊城堡廣受歡迎，小朋友在工作人員把關下排隊搶著玩。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

「南島文化祭」公益園遊會除了各式的美食攤位，還有彈珠台等遊樂設施，創造親子回憶。（簡千翔提供／楊靜茹南投傳真）

楊靜茹／南投報導

南投縣議員簡千翔攜手南投縣在地商圈創新發展協會，29日在中興新村親情公園舉行「南島文化祭」公益園遊會，現場有大型氣墊城堡、彈珠台，還有水蒸蛋糕、手工豆花、黑糖刨冰、珍珠奶茶等各式的美食攤位，招待弱勢家庭來體驗。

南投縣在地商圈創新發展協會已連續3年舉辦愛心公益餐會，每年邀請草屯鎮內所有國小弱勢家庭享用美食、欣賞藝文活動、贈送文具用商品等，目前已有400個家庭受惠，南投縣議員簡千翔得知邀協會合辦「南島文化祭」公益園遊會，他提供大型氣墊城堡，朝日長照則提供專業護理團隊，讓孩童玩得安全又快樂。

氣墊城堡還在充氣，就有小朋友在一旁等候，家長說：「只要有氣墊城堡，我這二個小孩玩瘋了。」當一切準備就緒，小朋友在工作人員把關下搶著玩；另外簡千翔的招牌「米奇爸爸故事屋」也搬到現場，他這次帶來「青蛙王子」的童話故事，故事結束後還有有獎徵答，答對者獲得小禮物都很雀躍。

擺攤店家指出，這次園遊會有炒飯傳人、崇順發水蒸蛋糕、傳奇車輪燒、翔哥茶攤、劉大爺手工豆花、黑糖刨冰、珍珠奶茶等各式的美食，不少人依能力所及響應公益，主動免費招待100戶的弱勢家庭。

簡千翔說，小時候長輩帶他到中興新村親情公園嬉戲，這片大草坪有大家的共同記憶，這次「南島文化祭」公益園遊會在這片草地舉行相當有意義，希望透過活動做公益，也能活絡中興新村，希望中興新村早日恢復往日繁華。