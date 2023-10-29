新竹縣縣道122線是通往清泉、觀霧的重要道路，39.8K路段因雨勢受創，新竹縣政府為保障民眾用路及生命財產安全，11月1日起至12月31日平日8時30分至17時實施下邊坡擋土牆的災害復建工程，將於本路段實施道路分段管制，請民眾遵循現場交管人員指揮或改道而行。

122縣道為遊客通往五峰清泉、張學良故居及觀霧國家森林遊樂區等新竹縣著名觀光景點的重要道路，也是原住民部落的重要聯外道路之一，此次實施道路工程，替代道路為由縣道122線35.5K（十八兒路口），轉往隘蘭道路，並從竹67線往涼山，再銜接回縣道122線土場路段行駛。

縣府工務處表示，如遇緊急車輛及大眾運輸車輛，管制人員也會調整放行，故觀光8號（台灣好行-觀霧線）不受影響。此路段狹窄屬「危險工區」，請民眾小心駕駛盡速通過，管制期間請民眾耐心等候並遵循交管人員指揮。

管制期程為11月1日起至12月31日，時段為平日8時30分至17時實施分段管制，以每次施工30分鐘後，放行10分鐘為原則，管制期間例行假日則不施工，如遇天候因素無法施工，管制日期順延，視實際工程進度，調整時段。