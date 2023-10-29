總統蔡英文車隊28日行經光復北路與民權東路口時，因為交管長達2分半，引發一名騎士不滿，對行經車隊怒比中指，現場員警立刻衝上訓誡。總統府今(29日)回應，感謝警察同仁執行勤務的辛勞，對於因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。前立委郭正亮表示，員警跑來教訓騎士一頓，這種現象以前不常見；他甚至認為，台灣的民主在蔡英文任內，是最嚴重倒退的。

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有騎士對蔡英文車隊比中指，員警匆匆跑過來，教訓騎士一頓，這種現象以前不常見。

郭正亮不禁表示，蔡英文是他所見過台灣民選以來最言行不一的總統，一天到晚在講民主，連副總統賴清德也在講民主對抗專制。但台灣的民主在蔡英文任內，是最嚴重倒退的。比如用社違法來辦言論自由；還有上凱道群眾為什麼變少，因為根本沒有辦法接近，一定會被帶到台北賓館區來表達意見，基本上，總統府前面都已經圍起來了，根本就沒辦法靠近。

郭正亮點出，當時他還是立委時，印象最深刻的就是，當時在審年金，為了保衛總統府跟立法院，就出動蛇網，上面是有刀片的，這在民主國家是非常時期才可以使用，又不是叛變、暴動，只是一個普通的示威，就用有刀片的蛇網，這樣還叫民主國家嗎？