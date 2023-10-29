民進黨總統參選人賴清德（左）出席新北市第一選區立委參選人何博文競選總部成立大會，大進場時受到支持者熱烈歡迎，賴一一跟支持者握手互動。（蔡亞樺攝）

民進黨總統參選人賴清德（左）出席新北市第一選區立委參選人何博文競選總部成立大會，大進場時受到支持者熱烈歡迎，賴一一跟支持者握手互動。（蔡亞樺攝）

民進黨新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委參選人何博文的競選總部，今（29）日成立，民進黨總統參選人賴清德到場力挺，賴清德指出，中國介入干預台灣選舉，開始對台商查稅，共機不時飛過來恐嚇台灣，民眾黨還打算提名曾是共產黨員的陸配徐春鶯擔任不分區立委，台灣更加危險，所以大家要團結，力量、人數多一點台灣就不怕被亂搞。

賴清德與何博文聯合競選總部今日下午選在淡海新市鎮的新市國小舉辦，現場湧進約4千名支持者，總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、立法院榮譽顧問呂孫綾以及台北市議員苗博雅等人皆出席站台，展現團結。賴清德下午5點抵達大進場時，受到支持者夾道歡迎，氣氛熱絡。

賴清德致詞表示，他是在何博文擔任中時記者相識的，後來何加入民進黨還參選新北市議員，代表民進黨持續進步，年輕人才願意加入民進黨。何博文為了準備立委參選放棄選議員，這是冒很大的風險也展現決心，若是呂孫綾想參選，民進黨也會徵召提名，但呂顧大局成全何博文，這就是台灣人互相牽讓、互相間牽成的精神。

賴清德提到，何博文此次參選立委提出2大交通政見，包刮爭取興建三芝北投公路、爭取台61線延伸到北海岸，未來淡水往林口、八里不再塞車，更推動八里輕軌與購物中心及林口輕軌、泰山交流道增設匝道等，對地方建設相當有規畫，他，懇求大家支持他當總統跟何博文當立委，一起打拼建設地方。

賴清德話鋒一轉批評，中國開始對台商查稅，平時都不查選舉就在查 ，共機不時飛過來恐嚇台灣，企圖干預選舉，民眾黨提名徐春鶯做不分區立委，徐過去是共產黨員，主張中國統一台灣，立委是可以監督國政、審查預算，會接觸到國防外交機密資料，有一個國民黨立委馬文君阻擋潛水艇國造，又多一個共產黨出身的立委，台灣更加危險，大家可以做的是團結，明年1月13日一定要去投票。

賴清德強調，未來他若擔任總統，承接蔡英文總統的理念在民主道路繼續壯大，讓國際社會肯定台灣，明年開始國高中職全面免學費，他也會守護台灣，維持台海和平、印太穩定，他承諾會好好發展經濟、跟國際社會站在一起，發揮力量提高自我實力，避免戰爭，達到和平的目標。