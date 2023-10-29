桃園市桃園區龍門街、雙龍街一帶遇雨就淹，加上龍山、龍壽里無大型公園。中央、桃園市政府斥資7.56億打造龍山埤塘生態公園，其中地下宮殿參考日本東京「首都圈外郭放水路」工程，量體約7座標準游泳池，規模壯觀。

龍山埤塘生態公園前身為國軍官兵退輔會權管的魚管處埤塘，該處早年是農田灌溉使用，但都市快速發展，轉型為排水用途，收集中壢、八德排水，每逢豪大雨鄰近就會淹水，桃園市水務局規畫改建為有防洪功能的滯洪池，又考量附近沒有大型綠地，將滯洪池打造為休憩、防洪、景觀、教育的多功能滯洪池。

計畫由內政部國土管理署補助用地費1.93億元及滯洪池工程費2.84億元，建築景觀工程費由市府自籌，總經費為7.56億元。上池滯洪池工程包含大草坪、舞台區、遊憩溜滑梯及無障礙友善步道，下池滯洪池則有下池廊道、地下宮殿、景觀廊道。

特別的是地下宮殿，為參考日本東京日本東京「首都圈外郭放水路」工程打造。整體可容納2.9萬立方米，也就是7座標準游泳池蓄水量。另地下宮殿周圍環繞的雨水積磚是透過回收材料製成，有96％體積可以蓄水。

行政院副院長鄭文燦表示，龍山埤塘生態公園是他在桃園市長任內爭取前瞻計畫補助重點，，平時作為大草坪公園、災害時能防災，相信未來也會成為環境教育的亮點。桃園市長張善政說，該處淹水嚴重，居民也越來越多，需要休憩空間，市府結合排洪、遊憩完成工程，是相當特殊的設計。造福周邊居民，也成為桃園生態公園兼具防洪設施的典範。