五股守讓堂「傳花吟詩．品茗賞樂」系列活動，提供免費漢服體驗。（新北市立圖書館提供）

台灣文壇重要指標「台灣年度詩選」41周年詩樂會，今（29）日於五股守讓堂正式展開，為了讓更多人領略詩之美，特別邀請向陽、宇文正、焦桐、林婉瑜等知名詩人傳花吟詩，重現曲水流觴的風雅，讓民眾可以透過詩樂合鳴的方式，感受古代文人雅士的風雅逸興與詩情趣事。

新北市立圖書館表示，五股守讓堂繼去年推出「台灣年度詩選40年」特展，今年41周年詩樂會，更以「書聖」王羲之「曲水流觴」的優美意境，帶大家跟著詩人的腳步，飲茶賦詩，細細品味及欣賞「詩之美」。

「台灣年度詩選」41周年詩樂會活動除了於五股守讓堂的「三讓文房」展出1982年至2023年間爾雅、詩社與二魚3個不同時期的年度詩選版本，更透過「傳花吟詩」文學遊戲、「品茗賞樂」茶道演繹、「飲人生」當代茶講座、以及汲古書齋漢服體驗等一系列活動，讓大家以豐富有趣的互動方式，體驗詩意雅趣。

「台灣年度詩選41年書展」即日起至11月29日止於五股守讓堂伴山學堂展出；11月19日「飲人生」當代茶講座，將由茶博士廖純瑜將帶大家穿越古今，探索經典文學中的品茗橋段；「汲古書齋」免費漢服體驗活動10月30日起至11月29日止，可穿著漢服古裝在百年歷史建築中打卡拍照，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。