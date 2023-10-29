美國第3季GDP（國內生產毛額）成長4.9%，不僅遠高於第2季的2.1%，也優於市場預估的4.5%，創近2年來最快成長速度。但不少投資大咖卻在數據公布後紛紛對美國經濟前景發出警告，預告經濟危機即將到來！

儘管美國經濟在第3季出現了自2021年以來最強勁的成長，但美國傳奇投資人、資產管理公司Research Affiliates創辦人Rob Arnott接受財經媒體CNBC訪問時指出，這並不意味著樂觀的消息將持續到新的一年，「在任何一年，經濟衰退或熊市的正常風險約為20%」，「而我認為，明年的概率大約是50-50」。在他看來，最近債券市場的波動顯示有理由保持謹慎。

If you think this can't happen to the U.S.A., think again. At one time Argentina was one of the richest nations in world. On a per capita basis I think personal income was once the highest in the world. Ironically, reserve currency status means we're a victim of our own success. — Peter Schiff (@PeterSchiff) October 26, 2023

知名經濟學家希夫（Peter Schiff）則在社群平台X（前身為推特）上做出分析。他表示，第3季GDP的增幅並不意味著經濟成長力道高於預期，而是點出通膨率比官方報告更高。他在一連串的推文中示警，當前的情況與2008年之前相似，認為美國正面臨一場巨大的經濟與金融危機的衝擊。

希夫以阿根廷為例，指出從阿根廷的現況就可窺見美國的未來。阿根廷央行在10月12日將利率提升了15個百分點至133%，但在當地通膨率高達138%、預算赤字與債務攀升的情況下，升息對於降低通膨根本沒有效果。稍早希夫更警告，美元將大幅貶值，美國經濟與美國民眾的生活水平也會隨之下降。

有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）則在社群平台X發文質疑，「政府的統計數據似乎沒有反映出經濟疲軟的程度」。她指出，許多公司都公布了令人震驚的疲軟營收，優比速（UPS）目前在美國的貨運量成長甚至不如2007年至2009年金融危機時期，而且在下滑近2年之後，上一季又下滑11%。她還警告，未來企業不僅將被迫裁員，還將被迫利用AI與其他自動化技術來挽救利潤。