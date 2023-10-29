「萬聖節不停歇」活動，兒童著萬聖節元素的裝扮到飯店內的自助餐廳用餐，可享用餐免費。(大倉久和大飯店提供)

「The Nine」烘焙坊即日起至10月31日應景推出抹茶怪獸、小幽靈及紫薯地瓜蛋糕3款主題蛋糕，每款售價200元起。(大倉久和大飯店提供)

「柴窯培根南瓜麵疙瘩」每份售價340元，在PASTAIO光復、內湖、新店3店同步上市，供應至11月6日止。(PASTAIO提供)

一年一度的萬聖節即將到來，全台從北到南紛紛推出節慶相關活動，熱鬧非凡。餐飲業者也趕搭萬聖節商機，推出期間限定的主題美食與優惠，增添過節氣氛。日系大倉久和大飯店推出「萬聖節不停歇」活動，兒童著萬聖節元素的裝扮到飯店內的自助餐廳用餐，享免費用餐。而義式料理品牌「PASTAIO」推出期間限定的「柴窯培根南瓜麵疙瘩」，軟萌可愛的南瓜造型麵疙瘩，爆擊顧客的心。

【兒童著萬聖節裝扮 自助餐午、晚餐免費】

大倉久和大飯店「歐風館」自助餐廳即日起至31日，午餐及晚餐餐期應景推出「萬聖節不停歇」活動，12歲以下兒童著萬聖節元素的裝扮至自助餐廳用餐，享免費用餐，1位成人限攜帶兒童1位。甜點團隊特別打造南瓜巫師帽藝術麵包與枯樹墓碑巧克力裝飾自助餐檯，餐檯上還可品嘗到各式可愛造型的南瓜起司蛋糕、幽靈馬林糖及蜂蜜南瓜慕斯等多款萬聖南瓜系列點心。可愛俏皮的造型讓大小朋友在享用美食的同時也可拍照與親友分享。

館內的「The Nine」烘焙坊即日起至10月31日應景推出抹茶怪獸、小幽靈及紫薯地瓜蛋糕3款主題蛋糕，精緻又討喜的萬聖節糕點，每款售價200元起。

【柴窯培根南瓜麵疙瘩 擬真造型吸睛討喜】

迎接歡樂萬聖節到來，以匠人新鮮製作義大利麵聞名的「PASTAIO」，特別推出期間限定「柴窯培根南瓜麵疙瘩」誘粉，手工自製南瓜造型麵疙瘩，顆顆黃澄澄迷你南瓜，渾圓擬真軟萌可愛，為萬聖節增添節日溫馨氛圍感。這款呼應萬聖節的南瓜麵疙瘩特別加入職人品牌「柴窯火腿製造所」煙燻培根，提升豐富香氣層次，好吃好看，預料將會擄獲大小朋友的味蕾。

製麵師使用南瓜、馬鈴薯與義大利00粉，手工揉入肉桂、荳蔻，悉心製成小巧精緻南瓜造型麵疙瘩；水煮後再以焦化奶油煎過增添微微焦脆與香氣，加入職人自製火腿品牌「柴窯火腿製造所」出品的煙燻培根及菠菜拌炒，最後飾以柔和奶香的絲綢起司與松子。厚實培根燻香迷人，菠菜柔軟細緻，南瓜麵疙瘩口感兼顧柔軟與紮實，瀰漫香料暖香尾韻，每份售價340元，在PASTAIO光復、內湖、新店3店同步上市，供應至11月6日止。