10月28日至30日9至12時及15至20時，到龜山分隊值班台大喊「防震宣導標語」，即可獲得糖果1份，數量有限發完為止。（消防提供）

近來大小有感地震頻仍，桃園市龜山消防分隊透過萬聖節結合國外傳統節慶，融入防火宣導元素，點綴分隊空間，開放大小朋友來龜山消防隊參觀，寓教於樂。只要到龜山分隊值班台大喊「防震宣導標語」，即可獲得糖果1份，數量有限發完為止，

龜山分隊分隊長黃稟雄表示：有別於萬聖節「不給糖，就搗蛋」傳統遊戲活動，大小朋友只要念出通關密語「趴下、掩護、穩住」等地震應變標語，即可獲得小禮物，活動中看到不少「可愛搗蛋鬼」認真投入活動，大聲唸出宣導標語，讓消防工作忙碌緊繃的消防人員與陪同的家長們開懷大笑，舒緩壓力，更增添歡樂的氣氛。也提醒民眾若發生地震時切勿驚慌，謹記「趴下、掩護、穩住」口訣，可避免於慌亂中逃生時遭掉落物砸傷。

最近地震比較頻繁，希望大朋友小朋友熱鬧過萬聖節時也別忘記「防震三步驟－趴下、掩護、穩住」！

活動期間為10月28日至30日9至12時及15至20時，活動資訊詳情可至臉書「桃園市政府消防局龜山分隊」粉絲專頁查詢。