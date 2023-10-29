台北某米其林餐廳日前遭顧客爆料，僅因遲到5分鐘就被店家取消訂位，並沒收7600元的訂金，引起網友一陣譁然，甚至指責餐廳過於苛求，該餐廳今（29）日稱該起消費糾紛已經解決，感謝所有人的指教。

該米其林餐廳在臉書粉專發文，感謝一路支持的客人們，也感謝所有人的指教，將正反方面評論視為學習機會，藉此調整優化，「對於近日消費糾紛事件，我們已委請律師聯繫互相溝通並已解決，請各位網友理性討論，切勿散播未經查證的消息」。

追溯事件起源，是台南一名王先生向媒體投訴，10月特地開車北上，前往南港一家米其林推薦、知名義大利餐廳用餐，當時因為要找車位，先致電店家，不過沒人接聽，結果遲到5分鐘位子就被取消，更令他不滿的是7600元訂金全被沒收，此遭遇掀起網友對店家諸多評論。

台北市法務局簡任消保官龔千雅曾指出，建議消費者選擇餐廳及訂位付款前事先查詢餐廳評價，另依《民法》規定，遲延並不等同餐廳可以免除給付義務或得沒收餐費，僅餐廳可依照《民法》關於遲延的規定跟民眾請求因為遲延所造成的損害。