民進黨總統參選人賴清德日前赴中山大學演講時，1名女學生詢問賴要如何解決民進黨貪腐，事後該學生竟遭網軍肉搜出征。民進黨立委邱議瑩近日立院質詢時，甚至向行政院長陳建仁反映「女學生手機拿起來照稿念」是認知作戰，直呼「具體建議提出法律訴訟」，離譜言論引發爭議。粉專「政客爽」直批，民進黨執政言論自由不如馬政府。網友也痛罵綠營，讓民主開倒車，批評民進黨的就被打成十惡不赦，根本在搞獨裁。

賴清德當時面對中山女大生的質疑，先反問對哪個事件印象最深刻，女大生一時語塞向在場學生求救，眾人聲援提出「疫苗採購、台南光電、雞蛋、陳歐珀、賴百億」等爭議。賴清德則向學生表示，關心議題時可以去了解問題在哪、有沒有具體事證，暗示女學生僅憑印象就提出質疑。賴清德後來再去陽交大演講時，在場學生為求提問精確，看手機稿問出許多辛辣問題，而賴清德部分答非所問表現，也再度被網友批為草包。

邱議瑩17日質詢陳建仁指出，網紅館長質疑發展屋頂型光電涉貪污、賴清德被女學生拿手機照稿念質疑民進黨貪污，請這些人舉出具體事證，但他們就是一句話說民進黨貪污，這樣的認知作戰一直不斷洗，大家根本不知道民進黨到底貪污了什麼，卻會因此認定民進黨就是貪污，呼籲政府不要再軟弱；陳建仁回應，如果有汙衊事實，應該勇敢提告。邱議瑩甚至離譜喊出「院長，我具體建議你們提出法律訴訟好不好？」

對此，國民黨台北市議員徐巧芯強調，賴清德用白臉呼籲別出征女學生，講得好像他人很好，可是底下民進黨成員包含邱議瑩、側翼，卻是瘋狂出征這個女學生。政客爽今(29日)也發文並附上邱議瑩質詢的精華剪輯影片，直批民進黨執政，言論自由不如馬政府。

網友表示「馬英九總統可曾提告過那些罵他、污衊他的人？」、「馬總統溫良恭儉讓，致民進黨的豺狼野心更加囂張跋扈，所以選擇下一屆總統，應要有魄力」、「認同！那2024就要支持最有魄力的（侯友宜）」、「唯有下架民進黨，才能有真相」、「越來越多人超懷念沒有民進黨的時代」、「比老蔣戒嚴還沒自由」、「民主開倒車」、「批評民進黨的就變十惡不赦」、「民進黨根本獨裁，雖然嘴上天天扯民主」。