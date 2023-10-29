日本觀光業逐漸從疫情打擊復甦，但隨之而來卻是缺工的人手不足問題，對距東京車程約90分鐘的溫泉勝地箱根住宿設施來說更為嚴重，因此有業者反常態經營，只為留住員工。

日本東洋經濟ONLINE報導，位於神奈川縣的溫泉度假勝地箱根，由於從東京新宿站搭快車只要90分鐘就能抵達，不僅受到日本遊客青睞，也相當受訪日外國客的歡迎。

2022年共有1736萬人造訪箱根，雖然不及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2126萬人，但相較2021年也成長近3成。

旅客復甦也加重了飯店及旅館人手不足的情況，有業者向箱根町公所反映「因為人手不足不得不把住房率壓在8成上下」。

●顛覆業界常識 員工排班優先

面對接下來即將到來的賞楓季，箱根有旅館以「顛覆業界常識」的作法來因應人手不足。

在箱根強羅地區的一間高級旅館，20間客房每間都有附設獨立的露天風呂（露天泡湯區），一晚要價從9萬2000日圓（約新台幣2萬元）起跳。

這間旅館最大的特色就是員工排班。一般來說，旅館或飯店都是先接受住宿訂房，然後根據訂房數來安排員工排班。

不過，強羅的這間高級旅館卻反其道而行，他們先決定員工排班，然後配合當天員工出勤狀況來開放可接受的訂房數。具體來說，他們會在一個月前開放最低限度的客房預訂數，然後等到所有的員工排班都確定後，才正式開放全部20間客房的預訂。

這間旅館的女將（老闆娘）松坂美智子說，為了爭取到員工，必須要打造一個完善勞動環境及對員工來說充滿魅力的公司，他們從2017年左右開始完善員工能確實休假的制度。

不過，日本大多數住宿設施並未採用上述以員工排班為優先的經營方式，原因是如果不能充分提高住房率將帶來經營損失，也就無法極大化旅館或飯店營業收益。

因此，大多數飯店及旅館即便降價，也要努力執行將住房率維持在8成等目標。

但如果要維持高住房率，人手不足就是一大問題；箱根面臨的人手不足問題，相較東京或其他地方城市來得更為嚴重。

●箱根人口減少 徵不到人手成常態

箱根住宿設施近年來持續增加，但當地人口卻反向持續減少，「想徵人也找不到人」已成常態。

箱根住宿設施持續走向「小型及高級化」，根據當地統計，2013年箱根共有197家旅館或飯店，到2022年時已增加到207家。

而這些旅館或飯店為提供更為細緻的服務，所以必須雇用相較規模來得更多的員工。

但另一方面，箱根町人口到今年10月1日止僅有1萬965人，且15歲到64歲的工作年齡人口也比2013年減少逾2成。

由於住宿業排班不正常，若要在山區的箱根工作，基本上必須住在工作處所。這裡有很多獨自經營的小型住宿設施，招募人員的條件相比東京市區飯店等要來得嚴格。

另外，這些小型住宿設施的知名度不比知名品牌的飯店，也沒有多餘的財力可以進行廣告宣傳，加上要雇用派遣員工也不容易，凡此種種對箱根的住宿設施來說，想法都已從「如何雇用員工」轉變為「如何留住員工」。

箱根有一家旅館就是竭力防止員工離開，所重視的就是培養員工擁有「當事者意識」，也就是把遇到的問題當成自己的事來解決，而非事不關己。

這家旅館的營運經理內田拓說，現在除了是人手不足的時代，很多人也會看公司提供的條件來找尋合適的工作機會，「為了讓這些人能在這裡明確知道自己要做什麼，把工作全權交給員工很重要」。

具體而言，就是直接把員工的想法作為旅館實際上的做法。

內田說，將工作全權交給員工不光是可以讓他們知道其中樂趣，也能培養成本意識等。這種作法讓2016年剛開業時的約50%離職率，降到目前僅約1成的低水準。日本大型飯店離職率約3成。