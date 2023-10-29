加拿大華裔歌手吳亦凡在韓國以組合EXO出道，憑藉帥氣外表擄獲大批少女喜愛，單飛回國後他資源不斷，合作周星馳、徐靜蕾、馮小剛等知名導演，並擔任許多精品代言人，事業如日中天，卻在2021年爆出涉嫌強姦案，隔年被判有期徒刑十三年，服刑結束後將會驅逐出境，當紅明星淪為階下囚，近日再傳出吳亦凡在監獄中的情況，令人不勝唏噓。

大陸網紅「法山叔」是一名律師，也是一名作家，擁有387萬粉絲追蹤，時常會分享法律層面的知識，近日他與一名獄警共同拍攝交流影片，提到大部分監獄犯人都要學習踩縫紉機，監獄基本上等於大型代工廠。該獄警透露北京監獄的待遇，一般是早上8點起床洗漱，接著集體出去工作踩縫紉機到11點，中午會有午休1個小時到2個小時，下午繼續工作到5點，有2個小時的自由活動時間，7點要待在宿舍看新聞聯播，10點鐘熄燈睡覺。

該獄警北京監獄的朋友透露「他（吳亦凡）在裡面激情創作一些正能量的歌曲，然後也會參加一些文藝匯演」，積極參加監獄活動是可以增加考核分，有助於日後減刑、假釋。男星吳亦凡過去遭網紅都美竹控訴酒桌選妃、性侵未成年，吳亦凡當年透過經紀團隊否認，接著吳亦凡母親報警指控都美竹敲詐，沒想到進而查出一系列犯罪行為，吳亦凡也被警方逮捕羈押，判刑13年，據推算他出獄時年齡應是45歲，等於大半青春都將在獄中度過。

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