賴清德高雄競選總部正式開張，競總主任委員、高雄市長陳其邁29日率全體幹部參加祈福儀式，日前為了爭取高雄第六選區立委提名而擦出小火花的高市議員黃捷、郭建盟、黃文益也在黨內推選黃捷參戰後首度同台，營造大團結氣勢，陳其邁表示，感謝大家在關鍵時刻大家相讓、相牽成，「同心同路拚， 高雄一定贏」。

陳其邁在臉書發文表示，郭建盟、黃文益、黃捷都是非常傑出的政治工作者，因此，徵召的工作不是三者擇一，而是整合團隊最佳戰力的過程。他要感謝郭建盟跟黃文益展現格局與高度，「相讓相牽成，團結顧大局」。感謝高市議員簡煥宗、李喬如、湯詠瑜也在第一時間表達力挺黃捷，更感謝立委趙天麟說絕對會比競選連任更努力幫黃捷拉票。

陳其邁指出，黃捷是新世代的最佳即戰力，且勇敢承擔重任，不僅在市政建設上有進步的見解，在社會改革的環保、人權及性平的議題都長期投入心力。很多鄉親對黃捷寄予厚望，此時此刻他想跟黃捷說「該上場就上場，拿出愛與勇氣，拚，就對了！」

陳其邁指出，只要是高雄人在高雄打拚就是在地打拚，關鍵時刻大家相讓、相牽成，團結一起拚，把握最後時間加緊努力，希望8席立委全上、政黨票與總統票爭取更多支持，「高雄囝仔，為了高雄，在哪裡都是在地打拚；黃捷加油，守護台灣，我們永遠同心同路挺。」