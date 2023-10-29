巴以衝突加劇引發市場新一輪避險潮。紐約黃金期貨價格27日小幅收高，並在盤後電子交易中大幅攀升，突破每盎司2000美元關口，觸及5月份以來的最高水平。據《每日經濟新聞》報導，大陸國內黃金飾品價格走勢緊跟國際市場。據央視財經28日報導，深圳多家品牌金店的金價較9月底有所上升，最高站上615元（人民幣，下同）／克，創下了2010年以來新高。

同時，各國央行繼續買買買……今年前7個月，中國央行累計增持黃金約126噸，是全球最大黃金買家。據世界黃金協會的最新報告顯示，各國央行8月份購買77噸黃金，環比7月增加了38％，過去三個月各國央行合計購買黃金數量達219噸。2023年上半年，全球央行購金需求更是達到了創紀錄的387噸。

據《證券時報》報導，全球第四大資產管理公司道富環球顧問公司表示，「我們預計各國央行將繼續發揮黃金淨購買者的作用。」隨著各國尋求擺脫美元儲備「過度集中」的局面，央行購買黃金的這一趨勢應該會持續下去。除了儲備多元化，這一趨勢還受到央行希望在不增加信用風險的情況下加強資產負債表和增加流動性的願望推動。

黃金回收業務火熱

金價上漲，不少消費者選擇賣出手中的黃金產品套現，黃金回收業務也持續火爆。

據央視財經28日報導，工作日，廣東深圳水貝市場黃金回收店鋪的顧客絡繹不絕。這裡的商戶吳永鑫告訴記者，最近黃金價格一路上漲，他們黃金的回收量已經超過了銷售量。

莊清雄門店的回收業務，主要面向黃金商戶和批發商，近期，他們店內接待的黃金回收客人數量直接翻倍。

黃金回收智慧終端也出現在各大商場和銀行。黃金回收智慧終端，可24小時進行黃金實物買賣，顧客只需將黃金放入收金口檢測，回收機自動完成檢測後輸出回購結果，包括樣品重量、樣品含金量、回購金額和計算方式等。當顧客確認結果後，黃金會在設備完成熔金冷卻進入二次檢測，最後平台將款項打至顧客帳戶，到帳時間約為1-2小時。

廣東深圳某黃金企業新零售門店卓悅中心店店長舒力娟表示：「我們這台機器現在單日黃金回收量達到一千克左右，十一期間可能一天回收幾十克。」

截至10月26日，大陸國內主流金飾品牌足金報價已普遍突破615元／克，相比十一假期580元／克的水平已經有35元／克的價差，這是否意味著十一期間購金的消費者已穩賺？記者調查發現，並未如此。

記者發現，在各大品牌官方的黃金回收櫃台內，黃金回收金價遠低於當前的零售飾品金價，價差超過100元／克。例如，10月26日，周大福足金零售價為615元／克，投資黃金類零售價為560元／克，而黃金回收服務金價為472元／克。這意味著購買黃金飾品，只有當每克金價浮盈100元／克以上，投資者才能在原購金渠道實現盈利。

業內人士提醒，黃金消費和黃金投資需要區分，珠寶門店賣的金飾一般會在當天金價的基礎上加上品牌費、工藝費等，而想把金飾變現，回收黃金時會收取一定的服務費，所以想通過買賣金飾品短期獲利很難。

金價上漲趨勢會持續嗎？

據央視財經28日報導，分析師稱，巴以衝突加劇推高了黃金價格。投資者避險意識增強，正在加速將資金轉向黃金等「安全資產」。自10月7日巴以衝突爆發以來，金價已上漲約8％。分析認為，短期內避險需求仍受支撐，黃金價格預計會繼續保持堅挺。不過值得注意的是，地緣衝突對金價的影響以短期為主，避險情緒降溫後，金價可能會出現回落。

據《證券時報》報導，美聯準會主席鮑威爾在發言中表示，收益率的上升可能意味著加息的必要性降低；有很多跡象表明勞動力市場正在恢復平衡。博時基金認為，美聯準會將繼續在下一次議息會議上大概率保持按兵不動，邊際上有望改善前期因債券收益率上升給黃金帶來的單邊不利局面。

博時基金表示，短期有地緣局勢與議院混亂所引發的避險需求支持，中長期則面臨美國財政赤字飆升所導致的美元信用透支激勵，國際黃金市場再現輝煌具備較強的確定性，再次刷新曆史新高或只是時間問題。

中郵證券認為，短期內，受地緣衝突影響，市場避險情緒高漲，黃金配置價值凸顯；加之美聯準會加息週期即將結束，金價上漲週期有望再度啓動。

華泰證券分析師易峘在最新研報中還稱，短期看，黃金價格仍然受到巴以衝突等地緣政治事件影響。若巴以衝突擴大化，黃金價格仍有攀升空間；但若得以緩和，則黃金價格或暫時回撤。

「從中期看，黃金價格後續仍有支撐：一方面，央行多元化外匯儲備將增加對黃金需求，為金價提供結構性支撐，但影響或不及2022年；另一方面，美國高企的實際利率難以維繫，實際利率下降有望推升黃金價格。」易峘說。

中信建投發佈的研報認為，巴以局勢升級，類比1973年石油危機，預計未來半年原油市場的基本面仍將供不應求，WTI油價或呈現震蕩上行趨勢，年末目標價100美元；而美聯準會加息進入尾聲，黃金進入反轉上漲趨勢，年底目標價2000~2200美元。

海通期貨分析師范臻認為，大陸國內金價則受人民幣匯率走弱預期影響，與國際金價出現一定背離，中美利差短期難以回落，人民幣走弱預期仍存，支撐大陸國內金價。今年以來，人民幣計價上海黃金價格與外盤以美元計價的COMEX期貨價格、倫敦現貨黃金價格走勢出現了一定程度的分化。尤其是今年4月以來，國際金價出現回落，而大陸國內金價仍舊維持上行趨勢。