今年27歲的基隆游泳女將鄧羽彣，日前在全運會游泳項目獲得3金1銀。28日在市議會陳宜安排下，造訪基隆市議會，議長童子瑋親自致贈一個大紅包給她。童子瑋表示，為留住人才，市府應完整制定體育扎根計畫。

今年的全運會於26日閉幕，基隆市代表隊共獲得3面金牌、2面銀牌、3面銅牌。其中，鄧羽彣一人就包辦了游泳項目的800公尺、1500公尺自由式及開放水域10公里三面金牌及400公尺自由式的一面銀牌。

童子瑋說，2年前的全運會，時任基隆市議員的童子瑋便允諾基隆市選手若獲得金牌，就加碼致贈一支iPhone手機，當年鄧羽彣便從他手中獲得一支iPhone。時隔2年，鄧更一舉囊括3面金牌，他特別送上一個大紅包祝賀，陳宜也送上蛋糕為她慶功。

鄧羽彣說，她比較擅長長距離游泳，能在較短的8百公尺自由式獲得金牌著實令人開心，這次在教練的鼓勵下，加上自己不斷努力加強體能，才能獲得好成績，相信年輕的朋友只要努力，一定會有更優秀的比賽成績。

陳宜表示，她今年全運會期間與市議員張之豪、施偉政特別南下鼓勵基隆市的選手，看到現年42歲的體育國手前輩陳文彥，還繼續在球場上和2、30歲的年輕選手跑滿場，今年27歲的鄧羽彣也是全國泳者最高齡的；她很擔心基隆運動員出現斷層。

陳宜指出，基隆市府應用心思考，應如何執行體育班各項目的三級銜接與培育人才，才能提升選手們的運動表現，更要留住在地優秀選手，讓他們繼續在基隆服務，將經驗傳承給年輕的下一代。

童子瑋表示，過去中興國小的游泳隊非常有名，是基隆游泳專業的指標，但隨著少子化，基隆各項體育單項都面臨在地人才招募困境，市府應訂出一套城市體育扎根計畫，學校的特色必須明確，並整合分散的資源，也應保障金牌選手回校任教的制度，不僅是招生最好的宣傳，也深化體育項目的傳承、選手的福利。