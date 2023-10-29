西洋鬼節萬聖節將至，每年的這個時間小朋友們最期待的就是變裝遊行，對店家、行人大喊「不給糖就搗蛋」，非常熱鬧。基隆市仁愛區誠仁社區聯合附近鄰里為小朋友們舉行萬聖節變裝遊行活動，讓家長為小朋友打扮成各式各樣的童話、卡通人物，增加親子以及鄰里間的情誼，里民們也熱情的響應。

活動開始前，基隆市警察局第一分局南榮路派出所於會場進行犯罪預防宣導，除指導大朋友們要慎防詐騙外，更提醒小朋友們注意愛惜自己的身體，並提醒「三不一要」，除不隨意拍攝私密影像外，遇到有人傳送，千萬不要觀看、留存，更不要轉傳分享，同時當事人務必要保存證據，可以撥打110或113專線報案。於傍晚時分，數十名家長、孩童到達南榮路派出所外，並大喊「不給糖就搗蛋」，嚴肅的派出所頓時充滿歡笑聲。

南榮路派出所所長王冠竣及同仁們同時特地打扮成各種角色來「驚嚇」小萌鬼，並拿出準備好的糖果、宣導品分送，陪同小朋友一起度過難忘的萬聖節，小朋友離去時也開心的向員警們大喊「謝謝警察！」，主辦單位也感謝警方讓小朋友留下開心美好的回憶。