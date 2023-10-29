（更新最後賽果）中職季後挑戰賽G2移師桃園進行，兩隊都要全力搶勝、拚「聽牌」優勢，樂天桃猿先發投手黃子鵬5.1局僅失2分，加上打線在2局下連續3支二壘安打一口氣打下3分奠定勝基，連2戰以3比2險勝統一獅，取得系列賽2勝1敗領先，G3將回到台南決勝負。

2局下桃猿首棒打者廖健富獲得保送上壘，下一棒陳俊秀敲出投手前強襲球，直擊獅隊先發投手克維斯臉部，獅隊只能緊急換投，桃猿趁著臨危受命的蘭道爾還不穩之際，單局靠著林承飛、朱育賢、嚴宏鈞連續3支二壘打攻下3分。

黃子鵬前4局僅被敲出2支安打、投出2次四壞球保送，沒讓獅隊攻下任何分數，直到5局上才被潘傑楷敲出陽春炮掉分，5局投完用80球，投出5次三振、2保送，被敲3支安打、失1分。6局上續投被首棒打者邱智呈敲安，1出局後蘇智傑、陳鏞基連續安打再掉1分。

統一獅克維斯（中）被強襲球打中頭部。（統一獅提供）

統一獅克維斯被強襲球打中頭直接倒地。（統一獅提供）

樂天桃猿林承飛。（樂天桃猿提供）

桃猿緊急換上左投王志煊，雖然因為林立失誤被攻佔滿壘，但他立刻回穩，先讓潘傑楷敲出中外野飛球出局，再三振掉陳重羽，守住1分領先優勢，化解危機後陳冠宇、道博格也都力保不失，連2戰以1分差勝出。