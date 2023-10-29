T1聯盟賽史首季總冠軍高雄全家海神，29日迎來2023-24賽季首場賽事，作客新北中信特攻主場，此役海神在第3節被特攻拉開差距，第4節雖然再度展現球隊永不放棄的韌性，最終還是77比86落敗，海神新秀唐維傑因為傷勢睽違一年半再度面對正式賽事，認為自己還沒準備好，會再把不足的地方繼續加強。

唐維傑在大學生涯後期激勵膝蓋傷勢，不過還是在選秀會上成為高雄家海神唯一補進的新秀，開季首場賽事他順利披上球衣登場，出賽將近5分鐘靠罰球拿到2分，籃板、抄截、失誤各1，賽後他說：「已經差不多一年半沒比賽，上周三有和美國醫生開會，同意我可以打一點來適應比賽強度，但我感受到自己非常急躁，很多狀況沒做到最好，回去慢慢加強，把不足練的更好。」

唐維傑補充，傷勢已經沒問題，練習時狀況還可以，教練一直有跟他說開季首戰可能會讓他上場，但比賽和練習還是有差別，主要是覺得自己沒準備好。

海神教頭喬伊斯鼓勵道，球隊雖然開季首戰落敗，唐維傑能上場仍是好消息，而且唐維傑相當投入訓練，是很認真的球員，相信隨著上場時間增加，他會表現更好。