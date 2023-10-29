林業保育署竹東宿舍區第1期整修工程歷經兩年時間，已於近日完工修復竹東鎮東林路148巷32號、34號日式木造建築及中正路212號、214號水泥加強磚造兩層建築，在秉持修舊如舊原則下，重生的空間29日辦理開幕。

林業保育署新竹分署長夏榮生表示，基於重要林業文化資產保存及活化政策，自2020年起委託中冶環境造形顧問有限公司完成竹東宿舍區的調查，且為聆聽在地居民聲音召開地方說明會廣納居民意見再進行規畫，並接續於2021年啟動第1期整修工程。

第1期工程整修後林業保育署竹東宿舍區將階段性、逐步對外開放，讓大眾能親近及認識竹東宿舍區。

新竹分署委由在地協會台灣文化響起協會辦理「林林・種種」展覽，藉由展覽活動聚焦在地情感，作為發展竹東林業文化的小種子，透過航照圖發現地景變化與竹東鎮發展相依性、藉由老照片的鋪現融入林業時光的長廊，讓大眾有機會一窺竹東僅存的林業地景，以及聽聽竹東宿舍區內林業耆老的林業生活經驗。

「林林・種種」展覽自10月29日起至12月29日止連續2個月於竹東宿舍區展開，周末期間有駐點解說並與民眾互動，亦可預約林業路線導覽。